盧曉晴、恰恰帶頭 球具義賣2天募千萬

「高球一姐」盧曉晴（中）、中信兄弟彭政閔（左三）、周思齊（右三）、張志豪（右二）、陳江和（左二）、曾陶鎔（右一）、詹子賢（左一）捐出紀念性球具，募款做公益。（中信銀行提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕中國信託商業銀行昨首度舉辦「中信體育公益回饋日」，高球一姐盧曉晴及中信兄弟球星彭政閔等都捐出紀念性球具義賣，加上前天Yahoo！拍賣線上球星直播，兩天共募得1192萬1950元善款捐做公益。

盧曉晴、彭政閔、周思齊、張志豪、陳江和、曾陶鎔及詹子賢，昨化身公益大使，在中國信託金融園區廣場義賣愛心福袋及簽名商品，也捐出球具由中信主管及員工參與競標。中信慈善基金會董事長辜仲諒以100萬元標下高球球后馮珊珊提供的1號木桿，成為最高價拍出的義賣品。

去年在日巡賽摘下4冠的盧曉晴表示，能在球場上揮桿、圓夢，是因為中信贊助及球迷支持，也讓她更想回饋社會需要幫助的人；彭政閔則說，身為隊上老大哥，希望帶動年輕球員發揮自己影響力，啟動愛與善的循環。

彭政閔捐出生涯第1800安實戰套組，由台灣彩券公司董事長薛香川以34萬元標下；去年達成生涯百轟的周思齊，捐出生涯第97、98、99轟的全壘打實戰套組，共募得119萬元，還當場加碼捐贈百轟實戰套組中文及英文版球衣共兩組，分別標出60萬元和23萬元。

義賣現場所拍賣的32件愛心商品，總計募得1079萬元，另有多項中信兄弟球員簽名商品還會在Yahoo！拍賣義賣至21日，善款除捐入「點燃生命之火」專戶，持續照顧更多弱勢家庭與孩童，也將用於推動基層棒球。