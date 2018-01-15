日立慈善盃》張雅淳太想贏 領先4桿遭逆轉

泰國選手蘇帕瑪絲（左）贏得日立慈善盃女子菁英賽冠軍，張雅淳獲得業餘冠軍。 （記者趙新天攝）

蘇帕瑪絲封后 妮妮並列第3

〔記者趙新天／桃園報導〕日立慈善盃女子菁英賽昨出現戲劇性逆轉，泰國女將蘇帕瑪絲打出70桿，從最多落後4桿，最後倒贏3桿，以總計209桿贏得生涯第3勝和250萬元獎金，這也是泰國選手10年來第6度奪冠。

蘇帕瑪絲說：「兩週前我在東方球場參加中國信託女子公開賽，打得很不理想，沒想到這週打得這麼好，我改變了判讀果嶺的方式，推桿的感覺真的很好。」

蘇帕瑪絲在第2、3洞連吞柏忌，落後17歲台灣業餘小將張雅淳4桿，打完11洞張雅淳還領先3桿。但接下來5洞蘇帕瑪絲抓了4個博蒂，張雅淳卻從第15洞起連吞3個柏忌，戰況大逆轉。

蘇帕瑪絲說：「一直到最後一洞把球打上果嶺，我做完該做好的部分，心裡才覺得冠軍到手了。」

張雅淳花了75桿，果嶺上38次推桿成為勝負關鍵，光是推桿就輸給蘇帕瑪絲10桿。她嘆氣說：「這場輸在心理，我太在意結果，一直想打好反而打不出來。」

張雅淳表示，後9洞推桿完全失控，心裡很緊張，又很想贏，推桿越握越緊。但她強調，沒贏得冠軍卻賺到經驗，明年再把冠軍拿下。

曾雅妮只繳出73桿，雖然木桿開球打得不錯，但攻上果嶺的位置與旗位都有一段距離，推桿也不靈光，花了35推，她說：「整體來看，比賽內容已回到自己應該要打的感覺，就差推桿要再有信心一點。」

曾雅妮以213桿和李旻、劉依貞、泰國選手薩萊朋等人並列第3。姚宣榆和徐薇淩以214桿並列第7，蔡佩穎215桿排名第7。