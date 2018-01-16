澳網》美國失望！大威一輪遊 寫21年紀錄

大威廉絲去年澳網殺進冠軍戰，今年意外在首戰出局。（美聯社）

班西琪生涯首度打敗大威廉絲，露出難以置信的神情。（歐新社）

次輪不見大小威 1997年來首見

〔記者卓佳萍／綜合報導〕澳洲網球公開賽昨於墨爾本登場，但對美國球迷來說，一點也開心不起來，首輪上演多齣「美國失望」戲碼，去年殺進女單決賽才敗給妹妹小威的大威廉絲，昨爆冷中箭落馬，去年美網冠軍史蒂芬絲、男單巨人伊斯納等，都在首輪慘遭淘汰。

大威昨以3：6、5：7不敵20歲的瑞士班西琪，生涯第四度在澳網首戰出局，這是澳網自1997年後，次輪首度沒有威廉絲姊妹的名字。

輸球後難掩失望，大威變成「省話」一姊，僅用159個單字結束記者會。她表示，對手打得很好，自己也沒有打得差，只是對方表現更好，37歲的大威是本屆澳網最年長的女單選手，去年拿下亞軍的她表示，「去年是去年，今年是新的開始，不可能活在過去。」

美網封后後 史蒂芬絲8連敗

班西琪是去年底海碩盃女網賽冠軍，世界排名78的她被譽為辛吉絲接班人，昨擊敗大威後，她雙手抱頭，露出難以置信的神情，這是她生涯首度擊敗大威，中止對戰4連敗，「很開心這次我反擊回來！」

去年5月手腕動刀，生涯排名最高第7的班西琪跌到百名之外，經過漫長復健，她表示，感覺離開很久，「我等不及想回到球場。」

美國女將史蒂芬絲昨以6：2、6（2）：7、2：6敗給中國張帥，她說：「我是去年美網冠軍又如何？我只是想好好享受每場比賽。」去年美網奪冠後，她至今不曾贏球，已苦吞8連敗。

史蒂芬絲（見圖）昨敗給中國張帥，自去年美網奪冠後，她已苦吞8連敗。（美聯社）