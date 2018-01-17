柯瑞驚天一灌 勇士壓倒騎士

勇士柯瑞貢獻23分、8助攻，送騎士4連敗。（法新社）

杜蘭特（右）攻下全場最高32分。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕連3年在NBA總冠軍戰爭霸的勇士、騎士，昨雙方在克利夫蘭上演本季「雙士大戰」第二回合，場上氣氛劍拔弩張，也激發勇士「萌神」柯瑞的腎上腺素，他在第三節完成雙手爆扣並和杜蘭特攜手在此節飆分，助灣區大軍末節壓著對手打，以118：108擊敗騎士，贏得3連勝，騎士則吞平本季最長的4連敗。

第三節攜手杜蘭特飆分

柯瑞此仗15投8中，包括三分球8投4中，貢獻23分、8助攻；杜蘭特16投9中，包含4顆三分球，攻下全場最高32分及8助攻。兩人第三節聯手拿27分，率隊單節轟進36分，並助球隊氣勢壓過對手，成為勝負轉折點。

面對宿敵騎士，鮮少灌籃的柯瑞都意外奮力一跳，完成本季首扣，自己賽後在Instagram放上影片，直呼此扣前所未見。這一灌更讓隊友們感到吃驚，杜蘭特笑說，「柯瑞的扣籃讓我很驚訝，因為我知道他扣籃需要花很多力氣。」

勇士強盛關鍵 在於助攻

勇士另一悍將D.格林繳出11分、16籃板與9助攻「準大三元」成績單，團隊還送出33次助攻，利用傳球逼得騎士眾將疲於奔命，且下半場也採取嚴防，將騎士投籃命中率降至35.4％。勇士主帥柯爾表示，面對連3年爭霸的強敵，球隊上半場防守強度太差，好在下半場把強悍防守展現出來，才把勝利贏到手。

此外，勇士自柯爾接掌兵符以來，他一手打造出團隊籃球艦隊，近3年贏得2座總冠軍，成為叱吒風雲的超級強隊。灣區大軍近4季共147場傳出逾30次助攻，而排在第二的老鷹才49場，可見他們絕非憑藉個人之力贏球，而是靠著出色團隊迎接勝利。

勇士D.格林（右）與隊友D.魏斯特擊掌。（美聯社）