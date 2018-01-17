葛瑞芬場內爆氣 前艇長場外理論

快艇葛瑞芬（左）槓上火箭亞里札（右），兩人都被驅逐出場。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕火箭隊後衛保羅本季首度重返前東家快艇主場，快艇先禮後兵，送上回顧影片致敬，前隊友葛瑞芬似乎有點眼紅，全場猛噴垃圾話遭驅逐出場，火箭則因板凳熄火，昨以102：113輸球，賽後傳出勁爆插曲，保羅試圖「撂人」至快艇休息室理論。

傳兩人早受不了彼此

開場介紹時，洛城球迷賞給保羅滿場噓聲，但首節第一次暫停時，巨型螢幕播放過去6季保羅擔任「艇長」的精彩演出，全場從噓聲轉成歡呼聲，保羅則向群眾揮手致意，仍改變不了轉隊事實，洛杉磯時報指出，保羅、葛瑞芬早已受不了彼此，還好及時「分手」。

保羅攻下19分，葛瑞芬則有29分演出，雙方也互噴垃圾話，葛瑞芬末節則跟亞里札槓上，終場前1分03秒收到第2次技術犯規退場，亞里札被快艇板凳惹毛，場上的葛瑞芬嘴巴碎碎念，釀成雙方推擠，連火箭隊教練丹東尼也加入戰局，「感覺葛瑞芬刻意衝撞我。」

ESPN報導，賽後保羅帶領隊友哈登、亞里札、G.格林試圖直闖快艇休息室找對方算帳，快艇球團人員與保全將他們擋在門外，事後雙方球員都裝傻，面對記者提問，保羅僅說他不清楚，G.格林則表示並不想談，聯盟將著手調查「休息室」事件。

保羅（右）謠傳和快艇前隊友葛瑞芬（左）彼此不對盤。（美聯社）