國體法子法卡卡？體署允月底公告

民進黨立委吳思瑤（左起）、蘇巧慧、黃國書、張廖萬堅、何欣純、許智傑等人16日舉行「協會改選花招百出，公開透明才是解方」記者會，要求體育署儘速公告國體法施行細則，杜絕協會改選花招。（記者廖振輝攝）

〔記者鄭鴻達、梁偉銘／台北報導〕民進黨立委昨召開記者會表示，「國民體育法」修法後，施行細則等子法有近半遲未公告，各單項協會在改選大限前的空窗期，恐亂象叢生，要求在1月底前公布「施行細則」；體育署預計18日審議後就於月底公布。

立委蘇巧慧透露，目前41項「國體法」子法中，還在研擬的有20個，其中9個子法雖僅修正3條條文，這9個卻至今仍未公告，且施行細則預告日期截止已逾1個月，盼體育署加快腳步，規定遲未出來，大家不知如何遵守。

立委黃國書表示，「國體法」通過後第一個關卡，是各單項協會理監事要在3月20日前完成改選，體育署應在最短時間內完成子法修法；他呼籲，體育署應了解各單項協會改選技術是否仍不純熟，或是改選遇上什麼困難。

體育署回應，國體法去年5月完成初審，隨即邀集學者專家展開國體法施行細則修法作業，至11月共召開13次諮詢及研商會議，並於去年12月12日完成草案預告程序，並排入本月18日教育部法規會議審議，依程序提教育部部務會議討論後，預定1月底對外公布。

針對協會改選問題，體育署也表示，已要求各協會，在會員入會時要審驗身分，避免出現人頭會員。此外，署方還函文各協會，在執行會員資格審查及改選期程作業，應有合理期限並顧及民眾便利性，審核作業得先通知申請者預繳會費並檢附身分證明文件把關，如有違反常理或刻意阻礙人民加入等情事，將嚴正處理。