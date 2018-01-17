中職》同年選秀狀元、榜眼同隊 中職首見

林煜清（左）轉隊到富邦悍將，成為林晨樺（右）的隊友，創下中職同年選秀狀元、榜眼在同隊的首例。（記者徐正揚攝）

林晨樺憶當年 林煜清幫加薪

〔記者徐正揚／高雄報導〕隨著林煜清轉到富邦悍將與林晨樺同隊，2人共同創下中職史上「單一年選秀狀元與榜眼為同一隊效力」的破天荒紀錄，林晨樺回憶當年，最感謝林煜清幫他加薪。

中職2011年季後選秀會，林晨樺、林煜清是狀元呼聲最高的人選，擁有第1順位的興農牛挑林晨樺，排第2順位的兄弟象選林煜清，2人簽約金同為400萬元，身價差別只在林晨樺有激勵獎金30萬元，牛隊隔年還曾為了塑造「狀元對決榜眼」，讓林晨樺提前1天先發對林煜清。

定位中繼 有機會仍可以先發

林晨樺指出，當年與牛隊簽約的月薪是11萬元，已經覺得很滿意，因為象隊給林煜清12萬元，牛隊領隊楊仁佑基於「對選秀狀元的尊重」，立刻把他的月薪改成12萬元，「真的要感謝清仔，我都還沒上場，連1球都還沒投，就被加薪1萬元。」

林晨樺只比林煜清大13天，業餘時期都是國家隊常客，交情一直不錯，進職棒後的際遇也很像，原本都是球隊王牌先發，都從生涯第4年逐漸轉為中繼，單季一軍出賽數都曾銳減至不到20場，打職棒的第7年從敵人變成隊友，2人都不禁感嘆緣份非常奇妙。

林煜清認為，雖然2人的定位都是中繼，因為功能性、投球型態完全不同，應該不會是競爭關係，最重要的是完成份內工作，把比賽交給佈局投手或終結者，「如果有機會，球隊也有需要，我們其實都還可以先發。」