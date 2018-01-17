中職》右外野給花花 火哥拚健康全勤

富邦外野手人才濟濟，老將張建銘（左）正面看待，趁現在繼續享受棒球。（記者徐正揚攝）

打到不能打 再拚1、2年

〔記者徐正揚／高雄報導〕富邦悍將外野手在張正偉加入後多達14人，總教練葉君璋已經準備把右外野交給他，其他人的發揮空間相對受到壓縮，老將張建銘的看法卻很正面，「趁現在繼續享受棒球，打到不想打、不能打為止。」

張建銘指出，職棒本來就很競爭，他能做的就是想辦法保持健康，在球隊需要的時候可以達成使命，「我已經37歲，隨著年紀愈大，狀況就愈往下掉，這是不可避免的，我不可能永遠像年輕人去拚先發，現在就把該做的事做好，希望能再打1、2年。」

張建銘去年季後赴美自主訓練，是他生涯14年來頭一遭，他表示，主要是體驗不一樣的訓練方式，做些過去不曾做過的事，要想辦法更提升能力，「我們這種資深球員，用頭腦比拚體力重要，做事必須比年輕人更有效率，目標是健康打滿整季。」

張正偉轉隊後，由6號改披8號球衣，目前暫穿25號球衣。（記者徐正揚攝）

統一獅劉芙豪在開訓時宣布打完今年就退休，差不多同期的張建銘認為，每個人各有生涯規劃，就衷心祝福劉芙豪，「我同學王建民3月就滿38歲，他都還想投，我沒理由輸他，等到我跑不動、打不動，我就不會留戀，就會離開。」

張建銘很清楚，球員終究有退休的一天，去年季後接受葉總建議，在秋訓參與教練團，「總教練建議我，再打也沒幾年了，要不要來看看當教練都在做什麼，我也有點興趣，就當作是實習。」