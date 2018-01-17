高球》TPGA年度大賞 王偉倫名利雙收

24歲的高球好手王偉倫，昨在TPGA年度傑出成績頒獎典禮拿下年度最佳球員與台巡賽獎金王。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣職業高爾夫協會（TPGA）昨舉行年度傑出成績頒獎典禮，轉戰職業3年有成的好手王偉倫是2017年台巡賽獎金王，不只獲得今年日巡賽美津濃公開賽參賽資格，更榮膺年度最佳球員，成為最大贏家。去年轉職業的22歲王偉祥，奪下新人王及ThreeBond挑戰巡迴賽獎金王。

24歲的王偉倫去年以190萬3987元成為獎金王，並一舉贏得了生涯首座年度最佳球員獎。他表示，2017年是高球生涯至今最豐收的一年，各個目標幾乎都有達成。

王偉倫是台灣高壇新生代好手，2年前贏得新人王時，因頒獎典禮與賽事撞期，害他無法親自領獎，此次總算能自己站上頒獎台，且還收穫滿載，讓他有種備受肯定的感覺並直呼「意外」。

台灣職業高爾夫協會（TPGA） 16日舉行年度頒獎典禮，王偉祥獲頒2017年台灣PGA巡迴賽最佳新人獎。（記者羅沛德攝）

王偉祥早起練球 拿下新人王

至於去年底才退伍的王偉祥，驗證「早起鳥兒有蟲吃」真理，他改掉睡飽才去練球的習慣，至今都在一早起床練球，晚上則勤奮進行體能訓練，是他贏得新人王的最大關鍵。

TPGA台灣職業高爾夫協會 年度得獎名單