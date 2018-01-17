搶洋將明爭暗鬥 中職聯盟祭黃牌

桃猿領隊劉玠廷（中）呼籲各球團尊重聯盟對洋將的協議。（記者黃志源攝）

傳富邦想挖賽格威、伍鐸

〔記者吳清正、林宥辰／連線報導〕針對桃猿領隊劉玠廷呼籲各球團尊重聯盟對於洋將的協議，中職秘書長馮勝賢表示，明天將發公文提醒4球團，不得違反外籍球員優先議約權的相關規定，2月28日之前不能和其它球隊的洋將接觸，違反者將依聯盟規章處以罰款。

猿洋投三本柱 僅道恩斯續約

外傳富邦悍將有意挖角桃猿賽格威和中信兄弟伍鐸，中信則想挖統一獅布魯斯，劉玠廷昨在春訓開訓時就表示，希望各球團能尊重聯盟的協議。原本桃猿想將去年合力貢獻41勝的3洋投全數留下，但王牌洋投史博威日前被遊騎兵隊延攬，現又傳出和賽格威議約出現競爭，目前僅道恩斯確定續約。

劉玠廷透露，聽聞別支中職球隊和賽格威接觸，才會出現簽約變數。中職「尼洛條款」雖早在2013年廢除，但為保障洋將原球隊，原球隊在2月28日以前有優先議約權，劉玠廷說，去年季前猿隊屬意簽下道恩斯（獅隊譯名戴倫），就曾書面告知獅隊，取得同意後才接觸，「好洋投大家都愛，但希望球團彼此能夠尊重」。

馮勝賢表示，看到劉領隊談話後，昨天下午聯盟已召開會議，釐清聯盟規章中的相關規定，週四會發文提醒各球團，如有違反依規章將處以罰款，金額由聯盟決定。

對於傳聞，中信領隊劉志威則說，沒有主動接觸布魯斯，也沒有開價，是經紀人來和球團連絡，球團才去了解布魯斯有沒有和獅隊續約，之後就沒有進一步接觸，球團了解獅隊對於布魯斯有優先議約權，會遵守聯盟規定。