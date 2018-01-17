陳俊秀變「薪二哥」陳禹勳拚月薪50萬

陳俊秀新球季月薪52萬，躍居全隊第二高薪。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕桃猿隊守護神陳禹勳，今年初第三度赴日，找前兄弟象隊小林亮寬自主訓練，今年還「越組越大團」，隊友林泓育、陳俊秀、劉時豪和統一獅隊邱浩鈞、中信兄弟彭識穎，都一起赴日訓練。

陳禹勳今年要挑戰50萬月薪。（記者黃志源攝）

這次自主訓練為期10天，雖然已去日本自主訓練過不少次，陳禹勳還是認為有其必要，「有些動作走樣，自己可能沒感覺，去那邊有教練幫忙看、幫忙調整姿勢，也加強髖關節和肩胛骨，教練要求的動作看起來簡單，但其實一開始做起來滿不協調的」。

陳俊秀則指出，過往自己的下半身常有不舒服的狀況，這次赴日是為了加強髖關節，以前不懂得運用的部分，透過教練指導再加強。

陳俊秀月薪52萬 僅次林泓育

陳禹勳、陳俊秀一投一打兩位主力，去年幫桃猿隊立下汗馬功勞，陳禹勳以37次救援成功突破聯盟單季紀錄，陳俊秀則勇奪台灣大賽MVP，陳禹勳目前仍和球團談薪中，陳俊秀則和球隊簽下兩年約，新球季月薪52萬，躍居全隊第二高薪，僅次於隊友林泓育。

陳俊秀說，感謝球團肯定，「很感謝球隊，球隊對我期望很大，新球季很開心能夠加薪，我也會努力準備好新球季」。

陳禹勳去年月薪34萬，今年挑戰50萬月薪，領隊劉玠廷說，還是要依照各種考量，「過往球團是『盡力而為』，現在是『量力而為』，還需要一些創意」。