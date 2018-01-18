大馬大師賽》小戴開低走高 驚險過頭關

〔記者林岳甫／綜合報導〕馬來西亞羽球大師賽首輪昨天頻爆冷門，世界球后戴資穎也差點中箭落馬，還好她頂住首局失守壓力，以18：21、21：12、21：12逆轉勝馬來西亞選手謝抒芽，晉級女單16強。

世界球后戴資穎頂住首局失守壓力，成功晉級女單16強。（Badminton Photo提供）

南韓名將成池鉉以15：21、13：21敗給日本正妹大堀彩；南韓前球王孫完虎在男單首輪，也以15：21、13：21輸給馬來西亞30歲老將劉國倫；中國好手諶龍以17：21、15：21不敵印尼金廷；中國名將林丹16：21、21：18、17：21栽在印尼穆斯塔法拍下。

頭號種子戴資穎首戰打得險象環生，首局還意外失手，好在2、3局都打出凶猛攻勢，才將勝利收下。小戴今天下午3點35分將遇上華裔加拿大籍李文珊，雙方過去在世界羽聯賽事過招3次，小戴取得2勝1敗。此外，戴資穎去年12月下旬遠赴印度參加當地的超級聯賽，處女秀對手正是李文珊，小戴直落二取勝。

王子維晉級 周天成不敵天敵

世界排名11的「羽球王子」王子維，在男單首輪以21：12、15：21、21：11收拾日本坂井一將，今天下午2點20分對戰丹麥維汀哈斯，雙方生涯前4次交手各取2勝。至於台灣一哥周天成依舊打不過天敵印尼克里斯提，以11：21、22：24吞下對戰4連敗。

馬來西亞大師賽1/18台灣選手出賽時間