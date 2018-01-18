新聞眼／畫餅充飢的職棒龍頭

中職會長吳志揚（左三）順利連任，他強調新增球隊是短期內最重要任務，也是球迷最大期待。（資料照）

吳志揚昨獲得全票通過連任中職會長，網路上球迷反應卻難見慶祝行情，這場沒有意外卻顯得弔詭的選舉結果，值得冷靜思考一番。

一般來說，選舉能全票通過，若非做得非常好、獲得無異議的支持掌聲；不然就是做得好不好都沒人在意，維持現狀就好。

吳志揚在2014年桃園市長敗選後，2015年2月走馬上任中職新會長，保留個人舞台。相較過去幾任中職會長，吳志揚年輕、學有專長、有政治歷練，更是現任國會議員，外界都給予高度期待，尤其延宕多年的中職第5隊，在他上任初期，外界也賦予很高的期待，可惜3年過後，大環境不景氣、企業不支持、球迷人口數不足等，依舊拿來當成新球隊難產的藉口。結果就是中職規模依舊，今年已是第10年4隊繼續玩。

職棒會長位高權重，吳志揚有2任、6年任期揮灑改革意志，如果把聯盟省吃儉用，或只是舉些幕僚能做的業務當績效，只求保守、安全過關，面對第5隊老是畫餅充飢，把職棒龍頭格局越做越小，就有失廣大球迷的期待。

中華職棒明年即將邁入而立之年，第2任的「吳會長」必須有大破大立的前瞻擘畫，針對大家最關心的職棒擴軍訂定明確時間表，勇於承擔責任，並擬定中職發展大方向，帶領職棒火車頭大步前進，才是國球之福；若坐大位只做為延續個人選舉政治前途的跳板，未來很難在台灣棒球史上留下歷史地位。（記者黃照敦）