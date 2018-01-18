日職歷任會長 皆非出身棒球界

前日職會長加藤良三曾任日本駐美大使。（取自網路）

交流頻繁的日本和台灣職棒先後改選新會長，發展更早的日職不但球隊數（12隊）多，管理事務也雜，日職會長（commissioner）是日本野球機構（NPB）的最高負責人，擁有指令、裁定、裁決、制裁等的最終決定權，為確保棒球界的最高利益，管理所屬組織的團體和個人，由球團老闆等球團經營者聘請就任，同時也是球團老闆會議的主持人。

日職兩聯盟原本也各設有會長一職，2004年因近鐵隊和歐力士隊合併所引發的「職業棒球再編問題」，日職會長功能遭到批判，當時的會長根來泰周再三表示權限有限；之後日職進行改革，2009年廢除兩聯盟會長一職，事務局則合併，確立日職組織的「中央集權化」和「責任制度」。

廢除兩聯盟會長職務後，日職會長權限擴大，要直接負責的事情也更多，2013年，當時的會長加藤良三就因比賽用球問題辭職負責。

日職自1951年設立會長，還沒有棒球界人士出任過這個職務，大多出身學界、法界、政界和財經界；以21世紀以來的5任會長為例，川島廣守原任內閣官房副長官，根來泰周為東京高等檢察廳檢察長，加藤良三曾任駐美大使，熊崎勝彥是最高檢察廳公安部長，去年底就任的齊藤惇是東京證交所社長。中職會長吳志揚則有法律背景，也是政治人物，曾任桃園縣長，現為立法委員。（記者吳清正）