匈牙利公開賽奪冠 林昀儒一戰揚威

16歲的「桌球神童」林昀儒，奪下匈牙利公開賽21歲組男單冠軍。（資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕由台塑王詹樣公益信託贊助的16歲「桌球神童」林昀儒，昨在準決賽先以直落三解決去年世青賽銀牌瑞典新秀莫雷高德，決賽再以3：0輕取地主希望馬尤洛斯，奪下2018年匈牙利公開賽21歲組男單冠軍，也是他生涯首座21歲組單打冠軍，新的一年有了好的開始。

今年世界桌總進行排名積分制度變革，國際賽較少出賽的林昀儒世界排名雖然從109掉到134，但他卻持續進化，最近在打球節奏變化和正手拍威力都有突破性成長。

生涯首座U21單打冠軍

今年世界巡迴賽首站匈牙利公開賽也成為林昀儒驗收成果的舞台，他在21歲組賽事勢如破竹，其中16強戰以直落三橫掃中國國家隊新兵牛冠凱，驚豔全場。

林昀儒最大考驗來自莫雷高德，下個月才滿16歲的莫雷高德去年世青賽一戰成名，連續撂倒日本木造勇人，及中國徐海東、牛冠凱，一路殺進冠軍戰才敗給中國薛飛，震撼世界桌壇。

去年世青賽因傷退賽的林昀儒，對上莫雷高德也贏得不輕鬆，首局在8：10落後下化解3個局點，以13：11先馳得點；第3局則在7：9劣勢下連取4分，驚險過關。

林昀儒表示，這場球他賽前做足準備，看了很多莫雷高德的比賽影片，研究他的打法，經過首局的苦戰後，他逐漸冷靜下來並掌握局面。

決賽面對世界排名193的馬尤洛斯，林昀儒顯得遊刃有餘以11：5、11：6、11：6快意封王。