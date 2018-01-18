週刊︰地下操盤反體改 何卓飛駁斥指控

前體育署長何卓飛（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕週刊昨爆料，前體育署長何卓飛卸任後，頻繁進出體育署，不但未協助體育改革，甚至鼓吹單項協會告體育署，試圖干擾改革，遭指控「地下操盤反體改」。對此何卓飛表示，並沒有這回事，無奈地說：「真的不知道為何週刊會這樣寫。」

體育改革近期如火如荼進行，昨週刊卻指出，有民眾爆料，何卓飛任內與各單項協會理事長關係頗佳，退休後則藉由與前部屬打桌球的機會，探詢改革進度，並且頻頻進出體總與奧會，甚至鼓吹單項協會，「若不滿體育署代為招收會員，可以控告體育署。」

壹週刊以「前體育署長遭控 地下操盤反體改」斗大標題報導。對此何卓飛提出反駁，強調週刊的內容並非事實，且在自己任內就已經開始推動相關改革，立場一直以來都很清楚，不懂為何會有反對體改的說法，「支持都來不及了，怎麼可能反對？也沒必要自己打臉自己。」

何卓飛是在2017年3月退休，由林德福接任體育署長，推動「國民體育法」修法，體育改革成為體育署的重要任務，推動開放民眾參與單項協會，打破壟斷，引來部分單項協會的反彈，體總會長張朝國更是大動作抗議，與體育署正面對抗，如今卻遭爆料前體育署長何卓飛下指導棋。

2017年11月奧會改選，何卓飛獲選奧會執行委員，他接受週刊訪問時指出，原本不知情，是被推舉才選。報導中何卓飛補充，體總有聘他為顧問，面對意見徵詢，會儘量幫他們，勸體總要和體育署合作，不可能讓體育署同仁夾在中間。