杜蘭特陪襯浪花兄弟 勇士客場14連勝

勇士柯瑞（右）三分球11投6中，拿下30分。（法新社）

勇士K.湯普森（左）飆進7顆三分球，貢獻全隊最高38分。（美聯社）

柯瑞K湯合體 飆13顆三分球

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士昨作客芝加哥，雖然D.格林、伊古達拉缺陣，但「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森飆進13顆三分球、合砍68分，仍以119：112收下4連勝，客場14連勝也追平隊史最佳，戰績37勝9負持續領先全聯盟。

公牛上半場打完取得3分領先，易籃後勇士發揮第3節之王的實力，柯瑞、湯普森單節各砍進3顆三分球，為比賽勝負定調。

柯瑞（左）與杜蘭特擊掌。（今日美國）

此役湯普森投進7顆三分球，繳全隊最高38分，柯瑞三分球11投6中，拿下30分，勇士昨僅有他們投進三分球，兩人共投進13顆，比公牛全隊10顆還多；根據統計，只要柯瑞與湯普森皆拿超過30分，勇士戰績是11勝0敗，主帥柯爾也說：「今天這場比賽，是很傳統的『浪花兄弟式』勝利。」

第3節王者發威

勇士另一巨頭杜蘭特拿下19分、8籃板，傳出7次助攻，他說：「當他們（浪花兄弟）找到手感時，我就是扮演好我的角色，盡力在背後協助他們。」

勇士新秀貝爾，首節為阻擋公牛羅培茲灌籃，重摔落地左腳踝受傷，隨後坐著輪椅離場，X光初步檢查為陰性，今天將進行核磁共振檢查。

公牛替補上陣的米洛提奇在決勝節時，一度率隊吹起反攻號角，攻下全隊最高24分，表現搶眼，鄧恩、羅培茲皆進帳16分。