WSBL》又輸在決勝節 電信連3場惜敗

電信王維琳（右下）雙腿抽筋倒地，露出痛苦神情。（記者陳志曲攝）

電信王維琳（中）抽筋倒地，被抬下場。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕2連敗的電信昨碰上衛冕軍國泰打出不錯開局，決勝節時卻無力阻擋對手反撲，加上禁區大將王維琳抽筋退場，最終仍以59：62落敗。

王維琳此役繳出全隊最高18分、8籃板，但在比賽中屢次「中招」，決勝節倒數10秒因雙腿抽筋倒地，隨後被擔架抬下場。主帥柯孟儀很肯定她在場上的拚勁，但仍希望她可以多保護自己。

王維琳抽筋退場

電信連3戰都在拉鋸後輸球，此役又出現多達20次失誤，王維琳表示，其實都是輸在自己，第4節沒好好把握，面對場上的激烈碰撞，她則說：「再把自己練壯一點吧！」

至於隊上的兩名傷兵，黃湘婷上一戰小扭後，昨並未登場，陳晏宇則可能在下一循環才會歸隊。繳出12分、9籃板的謝佩君則說：「覺得自己狀況確實比上季好，不過團隊配合及球隊勝負才是最重要的，且教練也不斷要大家保持信心。」

電信王維琳（右）進攻籃框被對手封阻。（記者陳志曲攝）

電信謝佩君（中）繳出12分、9籃板。（記者陳志曲攝）

台電首勝仍未開張

台電昨力搏2連勝的台元，一路緊咬纏鬥，只是老毛病又犯，決勝階段未能把握，終場以56：61落敗，教練林紀妏說：「球員攻守上經驗仍較缺乏，也希望透過這幾場比賽，慢慢磨合修正。」

執教首勝遲未開胡，林紀妏表示，不會急躁，也相信球員走過整合階段，表現會越來越好。

台電郭佳紋（右）跳投。（記者陳志曲攝）

台元吳盈潔（右）攻下21分。（記者陳志曲攝）

台電女籃總教練林紀妏。（記者陳志曲攝）