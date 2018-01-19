足協遲未修章程 理事提先選舉

體育署長林德福表示，足協無論決定要「先修再選」還是「先選後修」，都予以尊重。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕國體法修正案通過後，各單項協會必須在3月20日前完成改選，但足球協會卻持續空轉，原本計畫盡快修改章程，將開放個人會員直選理監事納入條文，以符合國體法精神，並將新章程送至國際足球總會（FIFA）審核，無奈遭部分理監事杯葛，並提出要先選出理事長再修章程，導致足協運作停擺。

足協上個月收到體育署預報名網站招收的19271名會員後，秘書長陳威任就多次強調力挺國體法，並期望於12月28日召開臨時會員大會，火速完成章程修改，但遭部分理事以程序不符退回。上週召開理事會議，卻又未討論修章議題，反而在未經會議主席同意下，強行表決通過要「先選後修」，並將於2月10日的會員大會選舉。

對此，足協回應，若堅持「先選後修」，已明顯違反本會章程之相關規定，將使足協面臨違反國體法的風險，提案人明顯將個人選舉利益置於台灣足球發展議題之上。

林德福表示尊重

體育署長林德福重申，FIFA和國體法有歧見，仍會尊重FIFA決定，足協內部意見必須先整合，無論是「先修再選」還是「先選後修」都予以尊重，日前也曾找理事長林湧成和副理事長龔元高面談，期望盡快定案。