下週一投入春訓 蔣智賢進駐三壘

蔣智賢昨自澳洲返台，下週一將投入富邦春訓，操練內野守備。（資料照，記者林正堃攝）

葉總預告 春訓有接不完的球

〔記者羅志朋／高雄報導〕剛加盟富邦悍將的蔣智賢，昨已離開雪梨藍襪搭機返台，下週一投入富邦春訓，為操練蔣智賢內野守備，總教練葉君璋已預告，春訓他會有接不完的球。

去年球季結束蔣智賢未獲中信兄弟續約，後來赴澳洲棒球聯盟藍襪隊打球，近期與富邦簽約，並提前離開澳聯，留下打擊率3成91、10轟、44打點、52支安打的成績，暫居聯盟安打和打點王。

前年台灣大賽，義大犀牛由葉君璋領軍，頻下短打戰術讓三壘手蔣智賢疲於奔命，出現多次守備瑕疵，如今並肩作戰，葉君璋說，「今年會讓蔣智賢守一、三壘，每隊防守短打的方式不同，相信他在我們球隊不會有這樣的困擾，春訓辛苦一點，會有接不完的球。」

三壘防區由蔣智賢進駐，李宗賢將移防游擊。（記者黃志源攝）

原三壘手 李宗賢移防游擊

蔣智賢進駐三壘防區，主戰三壘手李宗賢必須移防游擊。李宗賢表示，高中到大二主守三壘，大三以後守二壘，較少守游擊，今年他和羅國麟三壘、游擊都要守，之前教練劉榮華跟他說，「守游擊很有成就感，花樣也多。」

同為內野，守三壘和游擊大不同，李宗賢說，守游擊腳步運用、跑位觀念和牽制暗號都要再學習，守備節奏感很重要，也會揣摩其他游擊手怎樣守備。