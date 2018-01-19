牛棚爆棚毋驚 郭勝安做好本份

面對前兄弟球員加入牛棚，郭勝安認為「把自己做好就有機會」。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕前年獲最佳進步獎，郭勝安去年卻只投16場、12.2局，今年又有陳鴻文、林煜清加入悍將牛棚，一軍競爭更具挑戰，郭勝安則說：「每年好手都很多，壓力一直都在，我比較在意把自己工作做好，表現出來就有機會。」

與增菘瑋境遇相似 雖惋惜但祝福

郭勝安剛滿32歲，與大1歲的增菘瑋都曾旅外、曾患投球失憶症，境遇相似，兩人去年同隊常聊天分享經歷；只是，增菘瑋去年底已選擇退休，回台東綺麗珊瑚工作。

其實增菘瑋加盟悍將後，就決定照自己設定只再投1年，早已向郭勝安提過，但郭認為他表現好，應會續留，因此得知好友引退時很意外，「我馬上問菘瑋，他就說不是講過了嗎？」郭勝安邊笑邊說，雖覺可惜，卻也非常祝福。

對抗心魔 請教小郭賢拜

從投球失憶症到進步獎得主，郭勝安得來不易，必須一再對抗心魔，「坦白說，有時心裡陰影還是存在，要去克服。」有相同經驗的還包括郭泓志，郭勝安也說：「以前就常跟小郭賢拜聊，感覺他好像沒事了，其實也常有問題要一直克服，沒辦法完全消失。」

面對內心恐懼和外在競爭，曾經連碰球都害怕的郭勝安，嘗試各種方式，包括調整投球姿勢，找回安定感，「對我而言，挑戰自我比較多，至於外在競爭，把自己做好就有機會。」