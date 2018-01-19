一年二擒世界10強 謝淑薇樹台灣障礙

謝淑薇（下）成為澳網昨日最大爆點，賽後場邊球迷爭相要求簽名。 （路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女將謝淑薇昨在澳網締造驚奇，也是她1年內2度在大滿貫賽扳倒世界排名前10名將，成為台灣第1人。

謝淑薇（左）去年法網首輪，爆冷擊敗當時世界第8的英國名將孔塔。（資料照）

謝淑薇世界排名曾在2013年2月衝至生涯最佳的23名，但她過去在大滿貫賽遇上世界前10好手勝少敗多，在昨日以前，小薇生涯僅1次在大滿貫賽擊敗過世界前10的球員，也就是去年法網首輪，當時面對世界排名第8的英國名將孔塔，鏖戰3盤後逆轉勝。

事隔不到1年，小薇再度扳倒前世界球后、目前排名第3的穆古魯莎，締造生涯最重大的勝利。

至於台灣女將對戰世界前10高手，戰績最輝煌的則是「網球精靈」張凱貞，她曾4度打敗世界前10球員，2009年泛太平洋女網賽，她在次輪爆冷打敗當時世界排名第1的俄國名將沙芬娜，締造台將首度在WTA巡迴賽扳倒世界球后紀錄。

2012年，張凱貞先在廣州女網賽32強力擒世界第10的法國名將芭托莉，緊接著下一站在大阪再撂倒當時世界排名第9、2011年美網冠軍史托瑟，晉級決賽。

2016年吉隆坡女網賽，張凱貞又扮演「種子殺手」，首輪逆轉擊敗世界第10、曾獲美網亞軍的義大利女將文琪，為職業生涯再添一筆傳奇。