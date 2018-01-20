NBA明星賽人氣王挑隊友 詹皇欽點厄文？

詹姆斯（左）獲得明星賽人氣王，會不會挑厄文當隊友受矚目。（法新社）

西部人氣王柯瑞希望選出一支全後衛球隊。（資料照，今日美國）

柯瑞盼組後衛團

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA官方昨公布2018洛杉磯明星賽先發名單，騎士詹姆斯和勇士柯瑞榮登東、西部人氣王，將擔任隊長負責挑選心目中最強戰友，屆時詹姆斯是否選厄文，杜蘭特和魏斯布魯克是否再攜手作戰，再掀話題。

近年明星賽收視率和關注度下滑，為增添新鮮感，聯盟今年推出新賽制，打破傳統東、西部明星對抗的模式，改由最高票的兩名球星擔任隊長，自由選擇隊友，獲得全聯盟最多263萬票的詹姆斯表示，「我要組成最強球隊，帶給球迷一場明星饗宴。」

西部最高票柯瑞則笑稱，「我可能會打造一支全後衛球隊，用矮小的陣容打出華麗的球風，看能激起怎樣的火花。」但他也強調，若詹姆斯沒有選杜蘭特，將會第一個把他納入麾下，另外也想選「字母哥」亞德托昆波。

去年明星賽亞德托昆波曾在柯瑞頭上灌籃，柯瑞說，「若跟亞德托昆波同隊，就不用擔心他轟炸籃框。」

恩比德首度入選

七六人中鋒恩比德席捲128萬票，首度入選明星賽，也是繼2010年艾佛森後，球隊第一個入選明星賽先發的球星。

恩比德是2014年選秀探花，當年他曾找心目中的「女神」歌手蕾哈娜約會，但被婉拒並回說，「有朝一日你入選明星賽再來約我。」

未料4年後恩比德如願以償，還當上明星賽先發，但他卻已打消此念頭，他笑說，「這只是人生的過程，既然當初她不赴約，我也不會再回頭找她，要找尋下一個目標約會。」

洛杉磯明星賽將於2月19日舉行，替補名單下週三公布，雙方隊長就能挑選隊友，全體名單則在下週五產生。