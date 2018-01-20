哈登復出得10分 贏球靠板凳

火箭哈登（右）傷癒復出僅繳出10分，手感待調整。（美聯社）

火箭E.戈登（左）飆進7顆三分球。（今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕火箭一哥哈登傷癒復出卻手感冰冷，上陣26分鐘，出手15次僅命中3球，貢獻10分，但替補E.戈登大爆發，單場轟進7顆三分彈，攻下全場最高30分，終場火箭116：98擊敗灰狼，收下近5戰的第4勝。

哈登因腿傷缺席7場，重返戰場後雖然還在找尋比賽節奏，仍將連續場次得分上雙推進至227場，是現役球員次佳，僅次於騎士詹姆斯的834場。

火箭全場最多領先19分，輕鬆拿下主場對灰狼10連勝，且近17次對決灰狼，拿下15勝。

中鋒卡培拉進帳20分、後衛保羅則挹注19分和9助攻，當卡培拉、保羅和哈登3人同時出賽，火箭戰績是16勝0敗，成為球隊的勝利方程式。

火箭亞里札和G.格林日前因到對手休息室堵人，遭聯盟禁賽兩場，但火箭替補群火力不減反增，戈登領銜出擊，板凳得分47：22完勝灰狼，成為勝負分水嶺。

4連敗的騎士昨出戰聯盟爐主魔術差點翻船，最多領先23分，卻在終場前31秒一度遭逆轉，所幸I.湯瑪斯關鍵兩罰全進，並擋住魔術最後一擊，才驚險以104：103止敗。攻下16分的詹姆斯表示，「球隊陷入低潮，此役大幅領先被逆轉，打得很掙扎，但這一勝對球隊很重要。」