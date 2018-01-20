SBL》奈維爾雙20登頂 魏總很滿意

裕隆洋將奈維爾（左）貢獻21分與21籃板。（記者廖耀東攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕第15季SBL例行賽昨進入下半季，裕隆洋將奈維爾繳出21分與21籃板「雙20」成績單，加上下半場一波16：0攻勢拉開差距，終場以81：63大勝璞園，成為本季第1支10勝球隊，也以0.5場勝差獨居聯盟龍頭。

裕隆教練魏永泰表示，球隊打得很順暢，奈維爾繳出雙二十，很滿意他的表現。

裕隆日前推出新車款，找來球員拍攝「神隊友」廣告，最後一幕是郭昭男爆扣。結果郭昭男昨在比賽末節「神複製」，連隊友都看傻了，站起來歡呼，魏總表示，那是全場最HIGH的一球，把士氣都帶起來。

另一役，台銀主力陳順詳週四動小手術修復椎間盤突出，預計缺陣至3月初，紅色奇蹟恐暫告段落，台銀也以70：88不敵達欣。

台銀洋將賈西亞第3節剩7分51秒，和達欣岳瀛立發生拉扯，岳瀛立吞下技術犯規，范耿祥向裁判反映，賈西亞聽到不雅詞彙，走向前跟范耿祥嗆聲。

范耿祥爆料，賈西亞賽後企圖跑來休息室找他理論，還好被擋住，「他這行為很不可取，聯盟是否有罰則可管，不然教練人身安全誰來保護。」

台銀洋將賈西亞（左）防守林宜輝，整隻手蓋在林的臉上。（記者廖耀東攝）

達欣總教練范耿祥（右二）。（記者廖耀東攝）