接悍將二軍教頭 陳連宏︰美式訓練並不輕鬆

悍將二軍總教練陳連宏。（資料照）

選手自主訓練量很重

〔記者羅志朋／高雄報導〕富邦悍將二軍總教練陳連宏，去年在美職教士小聯盟當教練不支薪，半年旅美見習之旅收穫頗豐，他說，「以前我以為美式訓練很輕鬆，到那裡才發現完全不是這樣，選手自主訓練量很重。」

陳連宏曾任統一獅總教練，到了美國，教士教練對他的經歷感到好奇。他說，「他們覺得很奇怪，怎麼當過職棒總教練的人，又自費來小聯盟學當教練，應該反過來才對。」他認為，剛從職棒退下來要先去國外學習，這樣才有更多東西教選手。

韓職送退役球員進修

韓職球團若有意栽培退役球員當教練，會先送到美日進修2、3年，學成歸國再進駐教練團。韓職生涯2000安名捕洪性炘剛退役，去年斗山熊將他送到教士小聯盟，開啟教練見習之旅，和陳連宏攜手。

陳連宏表示，斗山計畫讓洪性炘到教士3年，每次都在小聯盟待一整季，之後再回斗山當教練，這樣的作法很好；日本火腿和教士有合作關係，去年火腿也把中嶋聰送到教士短期進修，今年接任火腿一軍投捕教練；至於他則完全自費。

陳連宏說，他和洪性炘、中嶋聰聊過，3人都覺得美國棒球和他們想像不太一樣，美式自主訓練分量重，團隊練球當天，球員普遍提早兩小時就到球場練習，已養成習慣，運用大量儀器拍攝並記錄選手投打跑守，例如投球轉速一目了然，非常科學化。

今年陳連宏和富邦簽一年約，希望貢獻旅美所學，讓台灣球員更進化。赴美半年畢竟短暫，未來若有機會，他樂意再到美國充電，吸收更多更新的棒球知識和訓練方法。

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