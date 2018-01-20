為了對決恰恰 黃子鵬要拚上一軍

桃猿投手黃子鵬（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕去年在冬盟表現搶眼，桃猿投手黃子鵬今年有望爭取一軍先發。儘管去年選秀第7輪才被挑中，他卻更有衝勁，偶像「恰恰」彭政閔也是他想拚到一軍的動力。

彭政閔恐最後一季當選手

黃子鵬曾是象迷，小時候會跟爸爸到球場看彭政閔比賽，從以前就很希望能和恰恰對決；如今他成為中職新星，而彭政閔去年與中信簽下2年球員約加4年教練約，今年有可能是選手生涯最後一季。

「所以我一定要趕快上一軍。」黃子鵬說，對決恰恰是奮鬥動力之一，不想錯過還能與偶像交手的機會，「今年目標就是拚上一軍，一直在準備。」

近年有不少選秀後段班竄出頭的例子，包括猿隊2013、2015年第7輪指名的藍寅倫、朱育賢，黃子鵬也期許成為黑馬，「學長他們也是第7輪，仍打出身價，我也抱持這種心態，不想被看不起，反而更想拚。」

除了3洋投和王溢正、林樺慶，黃子鵬也是教頭洪一中期待的先發人選，洪總看好他年輕有潛力，期許頗深。黃子鵬說，先努力把球質、球威投出來，若有機會就要好好把握。

黃子鵬2月中將隨隊到石垣島，和羅德打交流賽，他也希望能再赴札幌與日本火腿過招，盼對戰日職一軍打者，尤其是火腿主砲中田翔，「會很期待和他對決，就像在中職會很想對決恰恰學長一樣。」