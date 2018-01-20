阿飛與病童約定 等你來頒獎！

重症病童安安（右）如願見到偶像林承飛。

（桃猿提供）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕20歲的林承飛進職棒未滿3年，已獲最佳九人游擊手、台灣大賽優秀球員等肯定，去年月薪從7萬元加至16萬，今年合約未定，續拚中職最年輕「20萬男」紀錄，甚至是簽複數約的最年輕選手，還有人等著頒獎給他。

重症病童安安寫給偶像林承飛的卡片。

（記者郭羿婕攝）

這人就是8歲重症病童安安，去年確診罹患神經母細胞瘤，長期住院化療，以前打過的棒球不能再碰，也無法去桃園球場看最愛的猿隊比賽，但一直希望能見到偶像林承飛。透過喜願協會牽線，林承飛前晚親自到高醫探望他，終於一圓夢想。

「我在醫院每一天都看著你打擊和守備，希望你能越打越好，我會一直幫你加油的。」林承飛收到安安寫的卡片，十分感動，在病房陪著聊天，為下週進行移植手術的他打氣。

林承飛等著安安身體好轉，到球場看比賽，還和安安約定好，會更努力加油，「如果今年能拿到獎項，我會請你來頒獎！」

平時活潑的安安見了偶像，緊張到全身僵硬，林承飛緊握他的手緩和情緒，也佩服他力抗病魔的堅強，並告訴安安：「你也是承飛哥哥的偶像，做到我做不到的事，一起加油。」

林承飛與安安相約，如果今年能拿到獎項，會請他來頒獎。（桃猿提供）