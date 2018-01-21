殷仔下指導棋 鄭凱文年年砍掉重練

有大聯盟級的陳偉殷協助調整，鄭凱文每年投球姿勢都不同。（記者黃志源攝）

陳偉殷在大聯盟接觸許多教練，不吝指導後輩。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕與中信2年合約邁入第2年，鄭凱文月薪達60萬元，穩居全中職最高薪投手，去年季後2週就開練，再拚佳績，背後還有「大聯盟級教練」指導，而這人就是馬林魚左投陳偉殷。

每年都有不同收穫

到師大接受體育系助理教授李恆儒的體能訓練，已是鄭凱文季後固定行程，一起練習的陳偉殷也像教練，近年協助他調整投球姿勢，「偉殷學長接觸很多不同的教練，每年都帶回不一樣的東西。」

今年又有從頭開始的好感覺，鄭凱文說，從腳到全身姿勢，殷仔都會幫他調整，「每年全部重來，所以我每年姿勢都不一樣，也要每天重複他教的動作，設法記憶並維持穩定。」

鄭凱文去年11月中旬就去師大，總是第1個報到，足足練2個月，回母隊春訓也是一早就現身重訓室，儘管近年成績不像2014年拿勝投、防禦率雙冠王來得出色，但前3年到5、6月開始疲勞的情況，已獲改善，去年直至9月才感覺疲累，「我每年都是一開始就衝很快，季中沒力也使姿勢走樣，要設法穩定住，現在春訓不會再讓自己每天都太累，適時調整。」

喜歡先發 中繼也OK

近兩年先發、後援兩頭跑，鄭凱文坦言喜歡先發，但轉中繼對他只有局數長短的問題，他不認為調整有困難，今年定位仍待教頭史耐德25日歸隊後才會有方向，中信投手群也預定2月1日開始牛棚練投。

最高薪投手逢合約年

鄭凱文去年和今年月領55萬、60萬，穩坐聯盟投手「薪一哥」；新合約未定的猿隊陳禹勳，同樣有望叩關50萬元；獅隊潘威倫也要繼續挑戰50萬級月薪，但難度可能較高。

鄭凱文季後又要重談合約，他則說，投好加薪、反之減薪是必然，不必多想，每年都想投好，不光是合約年，「我沒壓力，如果成績有投出來，繼續維持當然最好，今年一樣希望成績要比去年好，年年進步。」

鄭凱文小檔案

鄭凱文成績

中信兄弟持續在屏東春訓。（記者黃志源攝）