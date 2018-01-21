「不會打很會教」葉明煌開另一扇窗

葉明煌從未打過職棒，卻擁有豐富的教練經歷。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／屏東報導〕「我不會打球，但我很會教球。」昔日兄弟象練習生，如今接任中信兄弟一軍牛棚教練，從未打過職棒的「Cola」葉明煌，宛如穿上玻璃鞋的灰姑娘，棒球人生由黑白翻轉為彩色。

選擇赴紐披荊斬棘

1996年葉明煌在兄弟當練習生，後來入伍服役，退伍後和三商虎簽草約，即將圓職棒夢時球隊卻解散，他受極大衝擊，決定不再挑戰職棒，人生下一站有養工處、體育老師、繼承家業經商和到國外教球可選。

葉明煌表示，當時他選擇出國當交換教練，有美、加、澳、紐4個選項，只有紐西蘭沒去過，十幾年來在當地四級棒球教球，帶國家隊四處征戰。期間紐西蘭棒協8度出資送他到美職小聯盟體系充電進修，短則1個月、長則3個月，學習棒球新知和訓練方式。

大聯盟常在台辦訓練營，葉明煌擔任助教，台下坐的學員竟是他高中和合庫教練，當時自問：「這是真的嗎？我憑什麼教他們？」教到後面學員很驚訝：「Cola，你怎麼懂這些東西？」

陳瑞振建議進職棒

2015年葉明煌返台先後擔任綺麗珊瑚、中國北京猛虎、美和青棒教練，美和教練陳瑞振常建議他，有機會就要進職棒當教練，但他的想法是，「我沒打過職棒，會先把自己看低。」後來兄弟多次找他，最終決定接任，他說，「Dreams come true（美夢成真）。」

沒打過職棒，葉明煌坦言有些遺憾，但他在紐西蘭四級棒球教球，所有教練職務都當過，教過Nick Maronde和John Holdzkom，後來都上大聯盟，也希望能將所學貢獻給台灣棒球。

在國外十幾年葉明煌英文聽說流利，盼搭起外籍和本土教練溝通橋樑，和總教練史耐德也有共同信念，「把對的東西交給選手，至於能否拿冠軍，就由老天安排吧。」

中信兄弟持續在屏東春訓。（記者黃志源攝）