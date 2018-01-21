單場171球 換來鄭佳彥棒球路

鄭佳彥2009年曾在高中木棒聯賽，以單場171球拿下完投勝，助強恕擊敗南英。（資料照）

中信兄弟鄭佳彥本季目標升上一軍，完成生涯初登板。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／屏東報導〕單場力投171球締造國內青棒紀錄，中信兄弟25歲左投鄭佳彥不後悔地說，「如果沒投那一場，搞不好我現在就沒球打了。」

鄭佳彥是澎湖人，國小、國中都在當地社團球隊打球，高中來到強恕，前兩年只能打鋁棒組，高二因腰傷幾乎沒出賽機會，升上高三才成主力，木棒聯賽對南英先發9局投171球，失3分拿下完投勝。

「投完隔天，左手完全抬不起來。」鄭佳彥回憶，投那麼多球，很多人說他是傻瓜，但之前沒成績，若非這場比賽，就沒球隊看上他，也不會對棒球重燃熱情。

隔幾天鄭佳彥對中農先發，第1局就跟教練反映手不舒服，結果獨撐9局投130多球拿到勝投，手操壞了，卻得以升北體，大一高英傑教練讓他徹底休息才逐漸恢復元氣。

正因鄭佳彥完全燃燒，隔年青棒開始設單場投球數限制，後來到台北市成棒隊打球，學長開玩笑對他說，「因為你，現在青棒投手才被保護，多幸福。」

在台北市教練郭勇志、黃欽智鼓勵下，鄭佳彥決定挑戰職棒，去年選秀兄弟以第8輪選進，「年紀不小了，去年沒中就不選了，結果台北市十幾人報選秀，只有我被選到。」過去一年鄭佳彥最快球速達145公里，本季目標升上一軍，完成生涯初登板。