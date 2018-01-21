勇士下半場神來也 台啤傻了

台啤下半場遭勇士逆轉，總教練周俊三（右三）臉色鐵青。 （記者廖耀東攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕富邦勇士昨天克服16分落後，「台灣噴射機」張宗憲全方位演出，繳出13分、7籃板、4助攻與3抄截，終場助隊以71：70，守住勝利，賞給台啤本季第十敗，戰績6勝10負持續墊底。

台啤昨役下半場一度來到48：32領先，富邦板凳群吹起反攻號角，高健益單節飆進2個三分彈，宋宇軒也有建功，末節追平戰局，氣勢落在富邦手上，反超前7分，台啤黃聰翰終場前1.95秒飆進三分球，也無力回天。

富邦教練許晉哲表示，中場休息提醒球員不要晃神，他也稱讚板凳，尤其是替補控球高健益，外線有發揮，對球隊做出貢獻，末節張宗憲、蔡文誠接力取分，帶起全隊士氣，張宗憲表示，全隊下半場恢復專注，希望以後全場都能保持相同心態。

張宗憲前週撞到膝蓋休息一場，昨歸隊，繳出全方位演出，末節貢獻7分守成，本季「復活」的他是目前富邦全隊獲最多選票的球員，很有機會入選明星賽，若能參與年度盛事，他說：「明星賽是打給球迷看的，他們能選我，我很開心。」

台啤昨天浪費16分領先，教練周俊三表示，球員打了一場好球，他們很努力，只是最後節奏被拖著走。不僅輸球，呂奇旻、李愷諺手指脫臼，可說是賠了夫人又折兵，儘管戰績持續墊底，台啤蔣淯安、周伯勳、成力煥、呂奇旻等人明星賽票選名列前茅，是目前聯盟人氣最旺的隊伍。