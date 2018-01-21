兩個月再見羅素 籃網滅火

羅素（右）傷癒歸隊，籃網士氣大振逆襲熱火。 （今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕昨NBA兩場戰役上演後段班逆襲，排名吊車尾的籃網，在D.羅素歸隊後士氣大振，以101：95擊敗東部老四熱火；同樣是後段球隊的湖人，克拉克森飆33分，搶當一哥，率隊以99：86力退東部第7的溜馬。

籃網控衛D.羅素因左膝動刀缺陣約2個月後，昨傷癒歸隊，仍在復健階段的林書豪也不忘在社群媒體上發文慶祝，雖然羅素僅上場14分鐘小試身手，拿下1分、2助攻，但他的回歸仍為球隊帶來好彩頭。

籃網汀維迪拿下15分，卡羅進帳平生涯最高26分、6籃板，並投進關鍵3分球，主帥艾特金森也稱讚他為贏球重要功臣；熱火則以懷特塞德22分、13籃板表現最佳，卓吉奇17分、4籃板次之。

湖人昨面對溜馬，「球哥」波爾持續缺陣，之前波爾沒打的8場比賽球隊都輸球。昨天輪到克拉克森當救世主，他從板凳出發，繳出33分、7籃板、7助攻，他說：「我只是把自己的工作做好，但隊上有很多人受傷，我們得適時站出來。」湖人獲勝後，中止近期2連敗，也打破球哥缺陣就輸球的魔咒。

此役湖人團隊命中率約50%，但罰球「落漆」14投僅2中，命中率14.3%，寫下在單場至少10次罰球的比賽中，最低命中率的難堪紀錄。

不過溜馬昨天狀況也不佳，團隊命中率38%，三分球徹底熄火，25投2中，命中率為慘澹的8%，歐拉迪波攻下全隊最高25分、5籃板，沙波尼斯繳15分、14籃板。