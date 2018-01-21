NC恐龍買斷 王維中赴韓本週揭曉？

王維中轉戰韓國職棒己乎成定局。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕前天傳出釀酒人隊台灣左投王維中合約可能被韓職NC恐龍買斷，成為台灣打韓職第1人，昨包括CBS運動網等多家美國媒體報導，王維中赴韓幾乎已成定局；美媒則認為，以王維中在小聯盟的身手足以壓制韓職，一旦投出好成績，很有機會重返大聯盟。

美媒認為：壓制韓職 重返MLB有望

王維中仍名列釀酒人40人名單，但多家媒體報導NC恐龍已和釀酒人洽談，很可能循日前永格曼赴日職讀賣巨人隊模式，以合約買斷方式延攬王維中。王維中所屬波拉斯經紀公司昨則延續說法，表示無法評論未來動向。

韓媒預測：將開價80萬美元年薪

只是王維中旅韓似已成定局，NC恐龍已和洋砲史庫格斯、新洋投韋瑞特簽約，還有一席洋將名額應是給王維中。CBS運動網報導王維中近日應該就會正式轉效NC恐龍，韓媒則預測王維中合約價碼可能近似同隊洋投韋瑞特的1年80萬美元（約台幣2347萬），評估本週會有結果。

王維中去年在小聯盟3A投57局，防禦率僅2.05，但今年將滿26歲，加上球隊簽下不少後援投手，他已明顯不在釀酒人規劃藍圖。但因他過往在小聯盟有先發實績，前年2A、3A合計24場先發，投了114次三振、保送僅35次，受到海外球團注意。

釀酒人媒體《brewcrewball》認為，王維中加入韓職並非壞事，不但有望重返先發投手角色，或許還能循隊友坦姆斯（Eric Thames）模式重返大聯盟。坦姆斯曾於2014至2016年效力NC恐龍，去年在釀酒人出賽138場繳出31轟。