中日「內定」松坂？ 明閉門測試

日媒透露中日球團已經內定松坂入團。（資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕松坂大輔前天自美返日，明天準備接受中日龍的閉門測試，自認身體狀況不錯，但日媒透露，中日球團已經內定松坂入團，只要明天沒有太大問題，便以邀請春訓方式安排他去沖繩繼續接受觀察。

中日監督森繁和與球團幹部明天都會到場觀看測試，由於森繁和去年12月就看過松坂的投球影片，認為松坂的肩膀已經痊癒，球探部也向投手教練近藤真市提出「松坂沒有問題」的報告，加上測試不開放媒體進入，被視為只是走個形式。

松坂去年季後被軟銀釋出，11月回波士頓尋求前紅襪訓練員協助強化肩膀力量，月初又到洛杉磯自主訓練，傳接球距離已經來到100公尺，19日還進牛棚練投，日媒認為，中日不會發布松坂不合格的消息，將立刻舉行加盟記者會，再安排他去沖繩繼續觀察。

松坂表示，目前狀況還不錯，動作比去年協調，已經能用6、7分力練投，目標是通過測試延續球員身分，若有機會參加春訓會盡最大努力。由於去年春訓操之過急，每次牛棚練投用球數都破百，今年會減少投球數，把強度不斷往上累積。

中日去年平均觀眾人數2萬7927人，連續2年在日職12隊排第6名，但比前年2萬8991人下滑逾1000人，日媒認為，中日今年場均可能被橫濱「超車」降到「後段班」，讓松坂來測試、爭取鈴木一朗加盟都是基於提振票房的考量。