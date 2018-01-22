郭恆孝、王鴻程 同路不同命

王鴻程（資料照）

〔記者羅志朋／台南報導〕郭恆孝年長王鴻程3屆，兩人交情好，從台東新生國中、日本福岡第一高校、福岡經濟大學、獨立聯盟、崇越隼鷹到中職，走的棒球路相同，命運卻大不同。

郭恆孝（記者黃志源攝）

郭是高中王牌 手傷沉浮

左投郭恆孝高中球速飆到148公里，是陣中王牌投手，他回憶，「除了對社團隊伍，對科班球隊幾乎都是我先發，後來手就操壞了。」控球不佳的王鴻程，高中、大學都是球隊「邊緣人」，鮮少有出賽機會。

原本郭恆孝獲得球探高度關注，因手傷評價大跌，兩度參加日職選秀皆落選，後來他和王鴻程先後到獨立聯盟、崇越隼鷹發展，分別加盟統一獅、中信兄弟，都屬選秀後段班。

王從邊緣人 變牛棚要角

高中無限風光的郭恆孝，進中職表現低迷，3年生涯戰績2勝4敗、防禦率7.35；反觀長期蟄伏的王鴻程，去年剛進職棒就成牛棚要角，防禦率1.12，多次解圍拉弓怒吼更令球迷印象深刻。

「其實鴻程以前很安靜，他拉弓怒吼我也嚇一跳，應該是在崇越改變的。」郭恆孝說，王鴻程具天生神力，以前投不好感覺沒自信，後來愈投愈有信心，才會在場上有大動作，身為同門學長，他說，「鴻程好表現激勵著我，不想輸給他。」

前年出賽39場，去年銳減為5場，郭恆孝認為，去年想法和投球動作亂掉，愈投愈沒自信，現在不會想太多，林岳平教練也給他很多指導，狀況比過去好不少，希望今年能找回投球狀態。