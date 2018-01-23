前味全龍隊長 咖啡香裡找第2春

洪正欽（左）和親友在自家咖啡廳。（洪正欽提供）

洪正欽開咖啡廳

重享天倫樂

「咖啡還是喝淺焙的好，市面上那些深焙的，很多品質都不好。」從征戰中職多年的味全龍隊長，到滿口咖啡經的咖啡廳店長，洪正欽自職棒退役後，因興趣開了家咖啡廳，過往就愛喝茶類和咖啡的他，對自家咖啡自然也特別講究。

「不敢說對咖啡有研究，但因為喜歡喝，就從頭摸索、接觸。」洪正欽說，因為太太的哥哥長住巴西，讓他有機會接觸中南美洲的咖啡豆，「一比較之下才發現，以前我們喝的那些咖啡，其實都不夠好，真正好喝的咖啡還是要中南美洲出來的咖啡豆。」

退役後，洪正欽選擇開咖啡廳，本來店面選在台北，後因店租成本問題，改遷到台南市南區。

從味全龍隊長、短暫轉投和信鯨1年，洪正欽高掛釘鞋後，本來也不乏教練缺等著他，甚至有機會重返職棒圈任教，但他考量之後都婉拒，決定開店做生意。

洪正欽說，以前是到處打拚，很少有機會兼顧家庭，開店之後，辛苦也都是為了家人，可說是甜蜜的負擔，辛苦之餘也帶點溫馨，和以前打職棒時很不一樣。

洪正欽過去曾任味全龍隊長，球隊在中職又屬高人氣，球迷自然不少，他說，過去從沒特別號召，但總會有龍迷前來光顧、話家常。被問到從事兩種截然不同的職業有何感觸，洪正欽認為現在也很不錯，「從小打棒球，打職棒當然是追逐目標，因年紀因素，總有一天會退下來，能把興趣當成第2份工作，當然也很棒。」

（記者林宥辰）