富邦盃少棒賽／規定用鋁棒 龜山3轟開紅盤

龜山少棒王彥恩單場雙響砲。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕去年冠軍桃園龜山，昨在2018年第四屆富邦盃少棒邀請賽首戰，靠著王彥恩單場雙響砲、黃睿緯也開轟，終場10：1擊敗東園，搶下首勝。

富邦盃少棒賽開打，胡金龍（富邦悍將15號）、林羿豪（富邦悍將96號）和小球員一起「喊聲」加油。（記者林正堃攝）

國際棒總今年對少棒的球棒規定不能使用碳纖維合成棒，須使用一體成型的鋁棒，不少教練都坦言對打者必有一定影響。只是，賽前龜山教頭李政達才說，「如果打到冠軍戰，6場比賽可能10轟都很拚。」子弟兵馬上單場3轟，要教練別擔心。

王彥恩換了球棒火力不減，他認為球棒對他影響不大，感覺自己1年來打擊有進步，本來小學5年級僅1轟，日前重光盃以4轟拿到全壘打獎。

同樣單場雙轟的還有另一場地的台東豐田余政陽和李振綸，兩人2局上演出連兩打席開轟、5局又複製1次，幫助豐田15：4擊敗北市福林。余政陽霸氣說：「目標要讓下一屆學弟繳（冠軍）旗。」

李振綸去年才小5就入選U12國手，今年投打實力更上層樓，他和王彥恩在威力彩盃相識，興穀盃時對決過，昨兩人開幕典禮前見面忍不住互虧。李振綸得知王彥恩也兩度開轟，先嗆他拿不到獎；被問到李振綸的投球實力，王彥恩則回應：「還好。」

富邦盃也是今年 LLB國內選拔賽的前哨戰，富邦悍將球員胡金龍、林羿豪，和台體大校長林華韋昨都到現場幫球員加油。胡金龍也鼓勵小球員放開心、享受比賽。