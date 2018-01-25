澳網》鄭泫從近視起步 殺進大滿貫4強

南韓黑馬鄭泫闖進澳網4強，驚奇之旅還在持續。（歐新社）

費德爾晉4強，至今一盤未失。（美聯社）

不老天王費德爾vs.眼鏡俠鄭泫

南韓眼鏡俠 明戰費德爾

〔記者林岳甫／綜合報導〕21歲南韓「眼鏡俠」鄭泫誤打誤撞踏上網球路，如今更在澳洲網球公開賽男單締造大驚奇，昨他以6：4、7：6（7：5）、6：3解決另一黑馬美國桑格林，生涯首闖大滿貫4強，明天將首度遭遇36歲的「瑞士特快車」費德爾，力拚決賽門票。

雖然父親是網球教練，不過，鄭泫並非受父親影響，反而是因小時候近視關係，醫生建議多看綠色物體保護眼睛，才踏上網球路。直到現在，他已習慣戴著眼鏡在場上奔跑，他承認，現在已離不開眼鏡，若摘掉後就像沒穿衣服，會沒有安全感。

188公分的鄭泫在2013年贏得溫布頓青少年組單打亞軍，2014年仁川亞運贏得男雙金牌。2015年轉戰ATP後，隨即嶄露頭角並榮膺年度最佳進步球員，去年才收下生涯首座ATP單打冠軍，如今就在澳網迎來驚奇之旅，預告這位亞洲新星未來大有可為。此外，鄭泫2015、16年兩度來台，都捧起台灣海碩盃男網賽金盃。

錦織圭之後 亞洲第一人

鄭泫是自2014年日本錦織圭打進美網4強後，又一位闖進大滿貫4強的亞洲人，但他並未因此感到興奮，也不願設想搶決賽門票的對手是誰，只期盼接下來能在場上繼續維持專注。

鄭泫準決賽將對上尋求第20座大滿貫冠軍的費德爾，費爸昨以7：6（7：1）、6：3、6：4拍落捷克好手伯帝奇，第14次叩關澳網4強，朝2連霸目標前進。

另組男單4強在今日下午4點半登場，由克羅埃西亞「重砲手」西利奇對上英國非種子艾德蒙。

澳網男女單四強對戰圖