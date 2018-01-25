富邦盃少棒賽》又單場4轟 豐田教頭卻搖頭

豐田國小李振綸關鍵一轟，幫助球隊逆轉超前。（富邦盃提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕東部強權豐田國小昨火力再度爆發，富邦盃少棒賽連兩日單場4轟，其中去年U12國手李振綸擊出兩分砲幫助球隊逆轉，終場8：3擊敗桃園仁善國小，取得兩勝，和另組的桃園龜山、高雄中正提前晉級8強，D組也兩勝的桃園中平今則還要過台中力行這關。

除了李振綸關鍵的逆轉彈，隊友沈少祐、黃錦豪、林界卿也都開轟。不過，老教頭羅旻翁仍認為，比賽內容還要加強，「表面上很好看，但得分不能只靠全壘打，安打串聯、壘間進攻也很重要。」

黃錦豪、李振綸除了打擊表現亮眼，也先後上場後援投球，羅旻翁形容兩人是球隊兩大「門神」，「黃錦豪球質好、球速快，因為少根筋個性，反而擅長解決危機；李振綸心思細膩，但容易緊張。」

至於擅長解決危機的原因，黃錦豪妙答：「以前剛練投手時控球不好，常常弄成滿壘，反而因此習慣了。」

豐田捕手兼隊長余政陽講出兩位隊友投球的差別，「黃錦豪投球尾勁好，但變化球路只有變速球；李振綸球速快，靠直球就能壓制。」

羅旻翁說，遇到後段棒次、或兩好球時，會放手給捕手配球，「都給教練配，他們不會成長，偶爾也要給捕手主導權，捕手才當得有成就感，國外球隊也都是這樣。」