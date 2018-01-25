中職老來俏 40歲只是中繼站

高國慶（資料照）

張建銘（資料照）

黃浩然（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕不只「恰恰」彭政閔，統一獅老將高國慶10月6日將滿40歲，本季也有機會進入「40歲本土俱樂部」，至於今年球季結束退休的劉芙豪，恐與40歲俱樂部擦身而過。

同為美和出身，高國慶比恰恰晚3年進職棒，生涯累積1582支安打名列史上第3，恰恰1853安則排名第2。去年高國慶打擊2成94，絲毫不見老態，他早已表明要拚到42歲，若攻守狀態維持穩定，40歲對他來說只是中繼站。

比高國慶小39天的統一獅隊友劉芙豪，春訓已宣告今年球季結束退休，由於中職例行賽應該不會打到11月中旬，也就是說，劉芙豪會在40歲生日前夕退役，無緣續寫老將傳奇。

獅隊陣中有不少老將，其中「阿福」陽建福4月滿39歲、「嘟嘟」潘威倫3月滿36歲，「嘟福」兩大名投目標都是投到40歲，過去中職只有5名土投能辦到，包括劉義傳、郭源治、蔡旭峰、陽介仁和高建三。2月將滿37歲的高志綱，若再打3年，就是繼曾智偵之後，中職年過40的捕手第2人。

目前富邦悍將年紀最長球員為再過半年滿37歲的張建銘，Lamigo桃猿則是2月將滿36歲的黃浩然；中信兄弟林智勝、周思齊與陳江和雖非陣中最年長球員，不過3人也已36歲，面對後浪強勢來襲，身為「前浪」的他們必須保持高度競爭力，才有機會40歲仍在職棒圈屹立不搖。