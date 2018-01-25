今年拚得更聰明 藍寅倫挑戰120場全勤

藍寅倫（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／屏東報導〕以打球拚命著稱的Lamigo桃猿藍寅倫，雖然加盟職棒以來大小傷勢不斷，藍寅倫表示，打球的態度不會改變，但是會拚得更聰明一些，希望今年能首度出賽場數破百，甚至120場全勤。

藍寅倫表示，剛加入職棒時只想毫無保留地拚命打球，但是有些比數差距過大的比賽，1個play不足以影響勝敗，如果受傷卻對個人和球隊造成重大損失，所以什麼時候該拚、什麼時候不必拚，自己要分清楚，而且現在有了老婆和女兒，更要為家人保重，棒球生命能夠長長久久才是王道。

2014年藍寅倫的新人球季雖然曾兩度受傷，仍出賽88場並贏得新人王，不料這成了他單季最多出賽紀錄，15年因為手肘受傷只出賽56場，16年更在開幕戰為了接飛球撞上全壘打牆，造成膝蓋受傷，整季就只在一軍出賽1場。

16年藍寅倫在二軍調整時又因為跑壘傷到膝蓋，造成他去年趕不上開訓，球季開打將近1個月才上到一軍，而且上半季陷入低潮，打擊率一度跌破2成，但是下半季他找回打擊火力，打擊率一路衝到3成21，成為當家第1棒。

藍寅倫表示，有了去年的經驗，更懂得如何面對低潮、克服低潮，這對他今年出賽數要破百相當重要，因為想要持續出賽除了身體健康，也要有穩定的表現。