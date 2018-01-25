NBA》第3節之王 柯瑞三分彈送客

柯瑞第三節飆4顆三分球送客，將比數拉開。（法新社）

不滿吹判 杜蘭特提早掰

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士昨在主場迎戰尼克，上半場打得掙扎，易籃後再展第3節之王的實力，柯瑞單節飆4顆三分球送客，一輪猛攻後超車，終場以123：112逆轉，本季依然未嘗連敗滋味。

杜蘭特（右）不滿裁判吹判，上前理論。（歐新社）

柯瑞此役三分球15投8中，攻下全場最高32分；杜蘭特雖吝於出手，只進帳14分，但樂於助人，送出生涯新高的14次助攻，勇士團隊傳出40次助攻，也是他們本季第二次單場送出至少40次助攻。

不過杜蘭特因不滿吹判，吞下2次技術犯規提早離場。他忿忿不平表示，他上半場質疑裁判，讓裁判懷恨在心，才帶著情緒吹判，「看看我第一次技術犯規，我搶到籃板只不過大力的運一下球，就被吹了。」

連2季4「明星」 勇士創紀錄

此外，明星賽替補名單昨公布，勇士K.湯普森、D.格林都在名單中，加上先發名單上的柯瑞、杜蘭特，勇士連兩季4人入選明星賽，為史上頭一遭。

其他入選的球員還有魏斯布魯克、J.巴特勒、湯斯、里拉德和艾德瑞吉；東部則有波辛傑斯、哈佛德、洛夫、歐拉迪波、沃爾、畢爾和羅利。

本屆明星賽由東西部最高票的球員擔任隊長，分別是詹姆斯及柯瑞，兩人將分別從先發及替補名單挑選球員。

（體育中心整理）