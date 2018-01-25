SBL》賀夫今抵台 替台啤助拳

台啤洋將李恩（右）成傷兵，球團找來上季率領裕隆殺進總冠軍戰的賀夫（左）頂替，最快今天上陣。（資料照，記者林正堃攝）

上季為裕隆效力

〔記者廖聿偉／台北報導〕台啤深陷傷兵危機，洋將李恩腰部不適，本週無法上陣，本土球員輪流掛病號，例行賽已進行五分之三，卻僅繳出6勝12敗戰績，敬陪末座。球團昨宣布改登錄洋將賀夫，預計今早抵台，晚上8點就會披掛上陣，出戰排名第二的璞園。

賀夫下飛機不到12小時就出賽，沒時間調整時差和融入台啤戰術體系。主帥周俊三無奈地說，李恩缺陣，只能緊急找外援頂替，賀夫經驗豐富，進攻沒問題，身高不足暴露的防守缺點，就用團隊戰術來彌補。

37歲的賀夫身高203公分，擁有4年SBL資歷，上季率領裕隆殺進總冠軍戰，例行賽場均貢獻出21.3分、10.2籃板，表現不俗。但本季各隊為應付達欣洋將布拉，紛紛尋求高大洋將，賀夫開季也無緣重返SBL，如今等到機會，期盼能證明身手。

球員昨為了主場週做準備。（記者陳昀攝）

主場週移師桃園巨蛋

SBL本週將移師桃園巨蛋，重新啟動主場週，今晚6點首戰由富邦勇士對決金門酒廠，8點則由主場週主角璞園迎戰台啤，只要是桃園市民、學生或持有Lamigo金猿卡、狀猿卡，就能免費入場。此外，原本桃園巨蛋禁止飲食，但經過籃協和市府協調後，變更為2樓座位區開放飲食，1樓麻絨布座椅只能開放飲水。

（體育中心整理）