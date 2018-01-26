中職「出少年」 4成不滿25歲

中職本土球員年齡層分布

最年長彭政閔最幼齒陳柏豪 相差20歲

〔記者吳清正、羅志朋、黃照敦／綜合報導〕中職四隊目前登錄223名本土球員，從年齡細分，中信兄弟包辦頭尾，「恰恰」彭政閔現年39歲又173天，是現役最年長球員，陳柏豪則是唯一一個未滿19歲，一老一少相差20歲。

未滿30歲超過7成

中職球員中，滿30歲總計50人，不到2成5，未滿25歲有88人，佔4成比例，以24歲的王柏融為代表球星，25至29歲則有85人；另外，滿20歲、未滿30歲的球員達73.5%，屬最大宗。其中22、23歲有46人，達21%，差不多是大學畢業、社會新鮮人的年紀。

中職「小鮮肉正夯」態勢明顯，或可說近10年僅四隊在玩，球員淘汰率超高，職棒壽命短，中職3老彭政閔、高國慶和劉芙豪已39歲在球隊還能搶一席，確實是極少數。

陳柏豪週日將過19歲生日，去年選秀獲得中信第3指名，只在二軍出賽1場就被叫上一軍，一軍同樣只出賽1場又被帶進季後賽，以18歲又266天創下中職季後賽最年輕出賽紀錄，後勢看好。

陳柏豪昨天提前許下生日願望，希望今年不論擔任哪個角色，都能投出自己和教練團滿意的表現。

19歲陳柏豪 本季可能扛救援

中信總教練史耐德指出，陳柏豪面對任何狀況都非常沈穩，完全不像是個高中剛畢業的新人，今年將是負責7或8局的重要牛棚投手，甚至有機會扛起終結者工作。

陳柏豪表示，沒有想過18歲就能上一軍，對手都是2、30歲的前輩，其實心裡還是會緊張，尤其總冠軍賽面對Lamigo桃猿王柏融、林承飛等天才打者，甚至感到害怕，但仍照教練指示去投，雖然內容並不是太好，不過有了對決頂尖打者和面對滿場球迷的經驗，對自己的成長有很大幫助。

陳柏豪去年在U18世界盃投出生涯最快的148公里球速，加盟職棒後以149公里再創新高，陳柏豪表示，今年球速、控球和變化球的犀利度都要再提升，不論教練要他擔任什麼角色、投哪一局，都能達成任務。

中信兄弟陳琥則是另一個被高度期待的小鮮肉，今年4月才滿20歲，生日前有機會完成一軍初登板。

值得一提的是，2005年，劉義傳以43歲又259天登板，寫下中職史上、也是兄弟隊史本土投手年紀最大出賽紀錄，這個萬里遠的里程碑，對未滿20歲的陳柏豪、陳琥而言恐遙不可及。

中信投手陳柏豪不到19歲，是中職年紀最小的球員。（記者黃志源攝）