新勢力崛起 史總：彌補損失戰力

中信總教練史耐德期待隊上新秀彌補損失的戰力。（記者黃志源攝）

中信兄弟投捕手持續在屏東春訓。（記者黃志源攝）

中信兄弟投捕手持續在屏東春訓。（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／屏東報導〕中信兄弟總教練史耐德提前一天返台，昨開始投入球隊春訓。中信季後釋出多位主力球員，史總認為對戰力難免有影響，但去年球季後期有不少新秀崛起，對新球季仍感到興奮和期待。

中信釋出球員包括蔣智賢、張正偉、陳鴻文和林煜清等主力選手，都已轉投富邦悍將。史耐德表示，這是球團高層的決定，教練團只能運用現有的陣容，努力打出最好的成績，雖然主力球員離隊難免造成戰力折損，不過，球員來來去去是職棒常態，所幸去年很多年輕選手都很爭氣，可望彌補損失的戰力。

雖然才回到球隊，史耐德對今年投手定位已有腹案。他表示，兩席本土先發將由5人來爭取，包括去年轉任先發表現優異的洪宸宇，以及3名新人陳琥、蔡齊哲和吳蔚驊，另外還有王則鈞，終結者除了去年已有經驗的王鴻程和吳哲源，新人陳柏豪也有機會，曾是主力先發的鄭凱文仍將擔任長中繼。

本土先發投手5搶2

史耐德表示，去年未能奪得總冠軍，就結果而言當然不能說滿意，但過程仍有許多值得欣慰之處，最重要的就是年輕球員的成長，經過去年一整季磨合，大家都能了解訓練的目標和教練團的期許，今年可望運作得更順利。

今年中信教練團也有大幅變動，史耐德表示，包括投手教練、打擊教練和三壘教練都換人，彼此需要時間去適應，但訓練的重點不會變，就是要重視細節，因為這是決定勝敗的關鍵。

吳哲源去年擔任救援已有不錯表現。（記者黃志源攝）

投手王則鈞新球季定位在先發。（記者黃志源攝）