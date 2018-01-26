大聯盟名人堂公布 瓊斯「有頭有尾」

瓊斯入選名人堂，是大聯盟選秀狀元第2人。（資料照，法新社）

葛雷洛生涯累積449轟。（資料照，路透）

托米生涯第500轟就是支再見全壘打。（資料照，路透）

霍夫曼生涯累計601救援成功，有「地獄喪鐘」之稱。（資料照，路透）

〔記者羅志朋／綜合報導〕美國棒球名人堂昨公布今年票選結果，包括瓊斯（Chipper Jones）、葛雷洛、托米和霍夫曼入選，4大傳奇球星攜手進入古柏鎮。

名人堂入選資格為該球員至少有10年大聯盟資歷，退休5年後未重返大聯盟，並獲得全美棒球記者協會（BBWAA）會員75%以上選票。這屆總計422張選票，瓊斯獲得410張選票最多，得票率高達97.2%，葛雷洛92.9%、托米89.8%、霍夫曼79.9%。

選秀狀元入選 史上第2人

強打三壘手瓊斯大聯盟19季都效力勇士，1999年拿下國聯年度MVP，是史上生涯唯一至少有打擊率3成、上壘率4成、長打率5成的左右開弓打者，也是繼小葛瑞菲後，史上第2位選秀狀元入選名人堂，棒球生涯頭尾都風光。

葛雷洛是2004年美聯MVP得主，生涯8度獲得外野手或DH銀棒獎，累積449轟；重砲一壘手托米生涯敲出612轟名列史上第8，13支再見全壘打則是史上第一，昨獲選為名人堂成員，托米說，「我想沒有任何球員可以想像會有這一天，這真的是我人生最特別的一天。」

有「地獄喪鐘」美譽的終結者霍夫曼，生涯累積601次救援成功，僅次於前洋基守護神李維拉的652次救援，順利入選名人堂，而明年李維拉和已故強投哈勒戴都具名人堂候選資格，兩人也被看好獲選。

松井秀喜僅獲4票

這屆名人堂票選涉禁藥風波的邦斯和克雷門斯，得票率都未達6成，日籍球星松井秀喜更只拿到4票，都無緣進入名人堂。

日籍球星松井秀喜名人堂票選只拿到4票。（資料照，法新社）