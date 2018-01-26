洽談組隊進度 中職2月9日赴澳

中職會長吳志揚（左）、秘書長馮勝賢（右）預定2月9日赴澳，了解對方組隊的進度。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕澳洲棒球聯盟和沖繩有意組球隊來台投入中職比賽，中職將派員到當地商談，本週原定拜會沖繩縣知事，但行程因故延後；另外，中職會長吳志揚、秘書長馮勝賢預定2月9日赴澳洲，觀看澳聯冠軍戰，實地了解對方組隊的進度與想法。

馮勝賢表示，沖繩方面持續在追蹤，拜訪日期未定；澳洲部分，由於澳聯代表曾兩度來台，帶回相關文件，中職也將利用冠軍賽期間，洽談目前意願和方向，此行為期4天，「實際了解後，會請他們提供企劃案，再來跟4隊回報，同時會長也很努力在接洽本土企業。」

日職3月3、4日邀澳洲國家隊赴日打交流賽，甫連任中職會長的吳志揚，和新上任的日、韓職會長齊藤惇、鄭雲燦，3人將藉此機會在日本首度碰面，討論未來合作、東京奧運等事宜。

由於明年邁入中職30年，吳志揚等人還將趁此次會面，邀日、韓職參與30週年活動，也盼澳聯能一起慶祝。馮勝賢說，規劃尚未定案，但希望是透過交流賽或參加明星賽、全壘打大賽等形式，營造話題。

中職也已開始策劃30週年相關活動，擬結合各地文創，也將邀職棒前輩回娘家，包括「職棒之父」洪騰勝、歷屆會長和秘書長等人，和球迷共襄盛舉。