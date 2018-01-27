前中職二軍救援王 五子登科謝合庫

陳政陽（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕32歲投手陳政陽當初忍痛斷了職棒夢，選擇進合庫打球，雖有些遺憾，但他不後悔，「現在我五子登科，這都是合庫給的。」

2009年陳政陽在兄弟象代訓，拿下該年二軍救援王，退役後因兄弟沒給簽約金，只開激勵獎金條款，這時合庫開正職缺，他選擇後者，「從小我就是象迷，當然希望打職棒，但當初條件真的不好。」

合庫有25名正式球員編制，另外7至10名為預備球員，無合約，要等正職開缺，通常拚到正式球員需1至3年，年齡上限26歲，兩者待遇差很大。陳政陽到合庫升正式球員月薪2萬8000元起跳，外加每月營養金2萬6000至3萬3000元，每年還有4個多月年終獎金和比賽獎金，目前他年收入破百萬，另有優惠房貸和存款利率。

「前幾天我還在想，如果選擇打職棒，現在日子會是怎樣？」陳政陽說，業餘打久了會沒目標，球技進步空間有限，不像打職棒目標明確也有衝勁，畢竟打棒球和讀書一樣，不是每個人都能念到碩博士，也不是每個人都能打到職棒，他當然會有遺憾。

不過，陳政陽表示，在合庫生活有保障，這段期間結婚、生子、買房、買車和賺錢，五子登科都在這裡完成，收入也不錯，如果打職棒，投手可能丟個5年就會面臨瓶頸，他不後悔當初的選擇，也滿意現在生活。