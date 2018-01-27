Pure Silk巴哈馬LPGA菁英賽》強風亂賽程 徐薇淩暫居18

徐薇淩繳出平標準桿73桿，並列18名。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將徐薇淩昨天在Pure Silk巴哈馬LPGA菁英賽第1回合，繳出平標準桿73桿，暫時並列18名。

首回合平標準桿

徐薇淩在強風之中打下3個博蒂、3個柏忌，平標準桿73桿完賽。這回合她從後9洞出發，第11洞長洞她推進12呎博蒂，不過，第13洞起她連著挨了3個柏忌。徐薇淩賽後說：「在強風之下，那3洞不是很好打，自己也有一點失誤。還好今年信心進步不少，分析自己心情的能力也提升。連打3個柏忌，就先問自己是真的打不好，還是只是運氣不好。」雖然後9洞她花了39桿，回到前9洞她在兩個長洞都順利打下博蒂，回到平盤作收。徐薇淩表示，這回合風真的太大了，就連果嶺上推桿也不好推，還好這回合沒出現3推。

同場出賽的曾雅妮，這回合在強風中沒賺到博蒂，吞下4柏忌，花了77桿，目前並列75名，錢珮芸第1回合打出81桿，她們兩人是下午班，球場風勢更離譜，難度更高。

這場比賽是2018美國LPGA巡迴賽球季開幕戰，加拿大韓德森以68桿拔得頭籌，暫以1桿之差，領先西班牙新秀葛梅絲和澳洲史密絲。

由於風勢太強，比賽進度緩慢，戰至天黑還有12人無法全數完賽，要等當地週五早上先行補賽。已打完比賽的選手只有17人繳出紅字成績。韓德森卻能打出5個博蒂、無柏忌的68桿，葛梅絲也打出無柏忌的好球，賺進4個博蒂，69桿作收，並列第2。